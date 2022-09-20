"Газпром" продолжит поставлять газ Сербии по цене действующего договора
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не планирует вносить корректировки в договор с Сербией и продолжит поставлять газ согласно текущему контракту. Об этом он сообщил по итогам визита в РФ члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика.
"Газпром" поставляет сейчас и будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка", — сказал Миллер.
Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал Европу готовиться к холодной зиме и заявил, что следующая и вовсе будет "полярной" из-за политики, которую Запад ведёт против России. Он также назвал цены, по которым Белград закупает российский газ, "фантастическими".
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