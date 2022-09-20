"Газпром" продолжит поставлять газ Сербии по цене действующего договора

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не планирует вносить корректировки в договор с Сербией и продолжит поставлять газ согласно текущему контракту. Об этом он сообщил по итогам визита в РФ члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика.