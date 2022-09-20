Эрдоган призвал дать России и Украине возможность "достойно выйти из кризиса"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым найти разумное дипломатическое решение для урегулирования украинского конфликта. Он призывает дать Москве и Киеву "достойно выйти из кризиса".

"Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит России и Украине достойно выйти из кризиса", — сказал Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его мнению, международные организации и все страны должны "искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине". Эрдоган выразил решимость и дальше наращивать усилия в вопросе прекращения конфликта. Он добавил, что Анкара "выступает за урегулирование проблемы на основе целостности Украины".