Что родителям категорически нельзя делать при детях: 5 табу

" Выпить символически шампанского на дне рождения ребёнка можно. Нельзя напиваться и демонстрировать пьяное развязное поведение. Иначе высока вероятность, что в психике ребёнка заложится модель "праздник = выпить". Если же родители покажут, что много алкоголя – необязательный атрибут торжества, ребёнок унесёт эту установку во взрослую жизнь ", – считает Борисов.

Второе табу — ходить голым по дому. При этом сексуальные отношения между мамой и папой должны оставаться за закрытыми дверями спальни. Конечно, обняться и поцеловать друг друга в щёку при ребёнке не возбраняется, но вот сальные шуточки и заигрывания лучше оставить личным делом двоих. Третье — не стоит посвящать детей во взрослые проблемы. Они ещё не в состоянии адекватно оценивать перипетии взрослой жизни, к тому же они имеют право на беззаботное детство. Также не стоит критиковать и уж тем более оскорблять кого-то из родственников в присутствии ребёнка, ведь в некоторых случаях это может его сильно ранить. Например, когда его любимую бабушку ругают как ненавистную тёщу.