Что родителям категорически нельзя делать при детях: 5 табу
Психолог Борисов перечислил, что родители ни в коем случае не должны делать при детях
Дети нередко перенимают привычки родителей, поэтому существует ряд вещей, которые ни при каких обстоятельствах не стоит делать при своём чаде, рассказал "Газете.Ru" педагог-психолог и преподаватель Школы программистов МШП Никита Борисов. В первую очередь, речь идёт о чрезмерном употреблении спиртного.
"Выпить символически шампанского на дне рождения ребёнка можно. Нельзя напиваться и демонстрировать пьяное развязное поведение. Иначе высока вероятность, что в психике ребёнка заложится модель "праздник = выпить". Если же родители покажут, что много алкоголя – необязательный атрибут торжества, ребёнок унесёт эту установку во взрослую жизнь", – считает Борисов.
Второе табу — ходить голым по дому. При этом сексуальные отношения между мамой и папой должны оставаться за закрытыми дверями спальни. Конечно, обняться и поцеловать друг друга в щёку при ребёнке не возбраняется, но вот сальные шуточки и заигрывания лучше оставить личным делом двоих. Третье — не стоит посвящать детей во взрослые проблемы. Они ещё не в состоянии адекватно оценивать перипетии взрослой жизни, к тому же они имеют право на беззаботное детство. Также не стоит критиковать и уж тем более оскорблять кого-то из родственников в присутствии ребёнка, ведь в некоторых случаях это может его сильно ранить. Например, когда его любимую бабушку ругают как ненавистную тёщу.
Также, по словам специалиста, нельзя демонстрировать враждебность, так как дети остро реагируют на конфликты и замыкаются в себе, будучи не в силах предотвратить их или избежать. В присутствии ребёнка любые вопросы нужно решать сдержанно и без агрессии.
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