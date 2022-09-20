Европе предрекли статус главного аутсайдера при любом исходе конфликта на Украине
China Daily предрекла ЕС статус главного проигравшего при любом исходе конфликта на Украине
Евросоюз окажется в наибольшем проигрыше вне зависимости от исхода конфликта на Украине, пишут аналитики китайской ежедневной общественно-политической газеты China Daily.
"Европейский союз в целом проиграет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт между Россией и Украиной. Последствия для стран ЕС будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики", — сказано в публикации.
По оценке авторов, Германия и Франция в настоящее время несут основную тяжесть экономических санкций, спланированных США против России. Они называют результатом рестрикций против Москвы инфляцию и нехватку энергоносителей на Западе. Все усилия Европы стать политической силой, способной сохранить дистанцию от США, были перечёркнуты, считают колумнисты.
Кстати, ранее Лайф писал, что новый пакет антироссийских санкций усугубит энергетический кризис в Европе, поэтому Евросоюзу стоит прекратить любые разговоры об ограничениях. Такие рекомендации дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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