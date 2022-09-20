Европе предрекли статус главного аутсайдера при любом исходе конфликта на Украине

Евросоюз окажется в наибольшем проигрыше вне зависимости от исхода конфликта на Украине, пишут аналитики китайской ежедневной общественно-политической газеты China Daily.

"Европейский союз в целом проиграет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт между Россией и Украиной. Последствия для стран ЕС будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики", — сказано в публикации.

По оценке авторов, Германия и Франция в настоящее время несут основную тяжесть экономических санкций, спланированных США против России. Они называют результатом рестрикций против Москвы инфляцию и нехватку энергоносителей на Западе. Все усилия Европы стать политической силой, способной сохранить дистанцию от США, были перечёркнуты, считают колумнисты.