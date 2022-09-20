Байден приказал предпринять значимые шаги для обмена осуждённых в РФ Грайнер и Уилана

Вашингтон настроен решительно в вопросе обмена заключёнными с Москвой. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя ситуацию с осуждёнными в РФ американцами Бриттни Грайнер и Полом Уиланом.

"Соединённые Штаты по указанию президента [Джо Байдена] готовы предпринять значимые шаги, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Мы сообщили об этом России", — отметил советник.