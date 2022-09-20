Байден приказал предпринять значимые шаги для обмена осуждённых в РФ Грайнер и Уилана
Белый дом заявил о готовности к "значимым шагам" для обмена заключёнными с Россией
Вашингтон настроен решительно в вопросе обмена заключёнными с Москвой. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя ситуацию с осуждёнными в РФ американцами Бриттни Грайнер и Полом Уиланом.
"Соединённые Штаты по указанию президента [Джо Байдена] готовы предпринять значимые шаги, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Мы сообщили об этом России", — отметил советник.
По словам Салливана, этот вопрос обсуждается последние несколько месяцев и США готовы продолжать переговоры, в том числе по каналам Кремля и Белого дома.
Напомним, в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле. А вот в администрации Байдена не смогли объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена.
Getty Images / Pavel Pavlov / Anadolu Agency / Sefa Karacan