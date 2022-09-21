Стало известно о подготовке ВСУ к решающему штурму
СМИ: Киев перебрасывает все имеющиеся силы для решающего наступления
Все резервы Вооружённых сил Украины, включая силы территориальной обороны, перебрасываются для решающего наступления. Как сообщает "Русская весна", оно запланировано Киевом сразу по нескольким направлениям.
По информации авторов этого издания, направлениями для возможных ударов в Запорожской области называются Мелитополь и Бердянск, а также намечается прорыв линий обороны на отдельных участках в Херсонской области. В ДНР украинские силы собираются идти в наступление со стороны Лимана, а в Луганской Народной Республике — со стороны Белогоровки на Лисичанск и впоследствии на Луганск.
Ранее Вооружённые силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области и потерпели неудачу. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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