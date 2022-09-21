Стало известно о подготовке ВСУ к решающему штурму

По информации авторов этого издания, направлениями для возможных ударов в Запорожской области называются Мелитополь и Бердянск, а также намечается прорыв линий обороны на отдельных участках в Херсонской области. В ДНР украинские силы собираются идти в наступление со стороны Лимана, а в Луганской Народной Республике — со стороны Белогоровки на Лисичанск и впоследствии на Луганск.