Почему в Киеве говорят о новом наступлении и молчат про старое У ВСУ наблюдаются проблемы по всей линии фронта, а продвижение остановилось. ВС РФ регулярно уничтожают силы Украины на передовой. При этом Киев заявляет, что идёт подготовка к новому наступлению. 66154 66154 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / John Moore

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20 сентября стало известно, что попытка контрнаступления ВСУ в районе Орехова закончилась очередным провалом. Киевом была задействована львовская 65-я бригада. Она является резервной и, несмотря на то что брошена в бой недавно, уже несёт значительные потери.

— Разведка засекла передвижение штурмовой группы, которая была накрыта артиллерией в чистом поле. Большая часть группы погибла, — рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В эти дни заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подвёл предварительные итоги по поводу наступления ВСУ на регион.

— Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери, — отметил он.

Эта информация актуальна и для Запорожской области, Николаевской, а также Донецкой Народной Республики. В Донбассе ВСУ на грани разгрома, но при этом пишут, ссылаясь на американский Институт изучения войны, о том, что у ВС РФ не хватает сил и способов для сдерживания наступления ВСУ. На самом деле противник спешно отступает от Бахмута, в одиннадцатый или двенадцатый раз терпит поражение под Херсоном и вообще никуда не может продвинуться. Это создаёт серьёзный разрыв между обещаниями Киева и реальной ситуацией на фронте.

Карта спецоперации на Украине

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике были поражены позиции 53-й, 58-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Торецка, посёлка Зайцево, города Николаевки. Кроме того, ВКС РФ поразили расположение 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска. Суммарно в указанных соединениях уничтожено более 200 украинских военных, а также 11 единиц бронетехники.

Высокую интенсивность боёв в ДНР в беседе с Лайфом объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Донецкое направление сейчас главное. Главная цель второй фазы СВО — освобождение Донецкой Народной Республики. Поэтому сейчас там идут интенсивные бои. Противник несёт потери в личном составе в больших количествах Алексей Леонков Военный эксперт

19 сентября в Министерстве обороны РФ сообщили, что противник понёс серьёзные потери при попытке взять населённый пункт Зайцево в ДНР.

— В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар" 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Благодаря слаженным действиям Армии России противник постепенно оставляет Бахмут (Артёмовск) — один из важнейших укрепрайонов. Недавно поступило сообщение о том, что российскими военными была занята подстанция "Донбасская 750", находящаяся на господствующей высоте, что позволило взять под огневой контроль все передислокации противника на окраинах Бахмута, в посёлке Зайцево и Весёлой Долине. Отмечается, что "Донбасская 750" ранее обеспечивала электричеством всю северную часть Донбасса и теперь, после ремонта, сможет это делать снова. 19 сентября российские военные взяли под контроль большую часть промзоны "Артёмовского завода шампанских вин". В ходе операции уничтожено около 75 украинских военных, часть сопротивляющихся предпочла сдаться в плен, в том числе бойцы 54-й и 127-й бригад.

20 сентября начали поступать сообщения, что Главнокомандующий ВСУ Залужный попросил Зеленского сконцентрироваться на Донбассе и не растягивать армию на несколько направлений, а это значит, что попытка атаковать везде и сразу, прощупывая фронт небольшими "уколами", провалилась.

Отряд самоубийц: миссия навылет

Пока украинские пропагандисты цитируют испанское издание InfoDefensa, анонсировавшее старт обучения танкистов ВСУ на полигоне Сан-Грегорио в Испании, Киев бросает в бой танкистов-смертников.

Танки, которые они бросают в бой, с заваренными люками, это фактически смертники. То есть противник бросает все силы и средства для того, чтобы удержать остатки, подконтрольные им, любой ценой. Там же, в Донбассе, постепенно появляются старые десантируемые АСУ-85, снятые с хранения. Это говорит о том, что техники недостаточно. Её уничтожают слишком быстро Алексей Леонков Военный эксперт

Танки с заваренными люками были замечены в Донбассе и на Херсонском направлении. Возможно, этот варварский метод применяется и на других направлениях. Об одном из таких эпизодов рассказал командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский.

На днях наши увидели танк противника и собрались его уничтожить, но его нетипичное поведение приостановило решение: танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче. Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены, — экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" ДНР

А в начале июля ВСУ заварили люк в танке, отправив 18-летних неопытных солдат отбивать Дебальцево.

Потери ВСУ в 2022 году

Отступая, ВСУ оставляют не только позиции, но и ценную технику. В этом отношении Бахмут — сокровищница трофеев.

Неоднократно российские военные захватывали там вражеские "Джавелины" и другое западное оружие. Буквально на днях в ходе операции по освобождению одной из промзон в ангаре российскими военными был найден контрбатарейный радар 1Л220УК "Зоопарк-3", разработанный украинским КБ "Искра". Стоит отметить, что радар крайне ценен для украинской армии, и поэтому очень серьёзно охранялся бойцами 72-й мотопехотной бригады и 54-й ОМБР ВСУ, но под натиском ВС РФ они были вынуждены отступить. Подступы к устройству были заминированы французскими противотанковыми минами EMP F2.

Что из себя представляет "Зоопарк-3"? По сути, это экспериментальная техника, серийное производство которой было начато только в 2020 году. Об особенностях этого комплекса рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Это система обеспечения контрбатарейной борьбы. То есть она определяет по траектории полёта снаряда местоположение артиллерийской батареи, которая его выпустила. И по этим данным обеспечивается применение оружия в ответ. Вот и всё. Это очень приятный момент для нас, для России. Потому что могут создать средства, которые будут противодействовать этому радару Константин Сивков Военный эксперт

Главная ценность "Зоопарка" — отслеживающая аппаратура, а именно фазированная антенная решётка. В её создании участвовали инженеры французской компании Thales, а также специалисты британского консорциума MBDA. Разрабатывался радар на американской и европейской электронных базах, один из прототипов — британская РЛС Green Archer. Интересно, что даже в неисправном состоянии контрбатарейный радар 1Л220УК "Зоопарк-3" сможет раскрыть множество тайн секретных разработок НАТО в области радиоэлектронного оружия.

Донбасс сейчас является важнейшим направлением, поэтому Армия России не сбавляет обороты на особо важных направлениях. По мнению ряда военных экспертов, для Киева сейчас крайне важно продемонстрировать эффектное наступление до начала распутицы и первых морозов. А вот возможностей для этого не очень много: армия сильно измотана. Это усугубляется обострившейся для Киева политической ситуацией.

Всё происходит на фоне принятых решений о проведении референдумов. Это становится для Киева архиважной задачей, потому что, когда пройдут референдумы и состоится присоединение территорий, картина уже поменяется, это будут российские территории. Для Зеленского это будет крупнейшим поражением. Как у Порошенко был Крым, так у Зеленского будет Донбасс. Вообще спецоперация находится в подвижном состоянии и в настоящий момент приобретает лавинообразный характер Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперты по безопасности также отмечают, что ВСУ для организации нового броска понадобится время на восстановление и снабжение, а этого в сложившихся обстоятельствах они себе позволить не могут.

Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket Сможет ли Украина подготовить новое наступление? 0 Нет, не сможет Попробует Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев