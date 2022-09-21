Макрон насчитал на планете 55 активных гражданских войн

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что на планете в настоящее время идёт сразу 55 гражданских войн.

"Сейчас на планете идёт 55 гражданских войн. 100 млн человек находятся в положении перемещённых лиц. 345 млн человек переживают острый голод, в том числе 153 млн детей", — цитирует французского лидера ТАСС.

По словам Макрона, продовольственный кризис затронул все страны. Так, Африка в этом году пережила самую сильную засуху за последние сорок лет, а многие государства оказались лицом к лицу с климатической опасностью. Главную задачу всего мирового сообщества президент Франции видит в помощи наиболее уязвимым странам в борьбе с трудностями.