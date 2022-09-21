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20 сентября, 22:02

Макрон насчитал на планете 55 активных гражданских войн

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что на планете в настоящее время идёт сразу 55 гражданских войн.

"Сейчас на планете идёт 55 гражданских войн. 100 млн человек находятся в положении перемещённых лиц. 345 млн человек переживают острый голод, в том числе 153 млн детей", цитирует французского лидера ТАСС.

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По словам Макрона, продовольственный кризис затронул все страны. Так, Африка в этом году пережила самую сильную засуху за последние сорок лет, а многие государства оказались лицом к лицу с климатической опасностью. Главную задачу всего мирового сообщества президент Франции видит в помощи наиболее уязвимым странам в борьбе с трудностями.

Говоря о конфликте на Украине, Макрон заявил, что сегодня ситуация имеет драматические последствия в энергетике, продовольствии и экономике.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

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ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Юлия Коновалова

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