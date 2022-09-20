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20 сентября, 18:47

Макрон раскрыл цель постоянных разговоров с Путиным

Макрон заявил о намерении продолжать вести с РФ диалог о восстановлении мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с трибуны на 77-й сессии Генассамблеи ООН во вторник заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.

"Франция настойчиво выступает за мир. Для этой цели я веду диалог с Россией", — сказал Макрон.

Париж вёл диалог с Москвой до начала конфликта на Украине, подчеркнул французский лидер. Макрон напомнил, что и после начала спецоперации Франция продолжала поддерживать отношения с Россией и он "намерен вести диалог дальше".

Макрон проанонсировал разговор с Путиным

Макрон проанонсировал разговор с Путиным

При этом проведение референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей президент Франции назвал "провокацией" и добавил, что это голосование "не будет признано международным сообществом".

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Shutterstock

Ирина Фальке

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