Макрон раскрыл цель постоянных разговоров с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с трибуны на 77-й сессии Генассамблеи ООН во вторник заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.

"Франция настойчиво выступает за мир. Для этой цели я веду диалог с Россией", — сказал Макрон.

Париж вёл диалог с Москвой до начала конфликта на Украине, подчеркнул французский лидер. Макрон напомнил, что и после начала спецоперации Франция продолжала поддерживать отношения с Россией и он "намерен вести диалог дальше".