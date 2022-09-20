Российский фондовый рынок упал на 8,84%, это максимум с 24 февраля

Российский рынок акций завершил основные торги вторника максимальным с 24 февраля падением — на 8,84%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 8,84%, до 2215,67 пункта, а долларовый РТС — на 9,31%, до 1154,17 пункта. Стоит отметить, что это самое сильное падение российского фондового рынка с 24 февраля: тогда оно составило 33,3%. Сегодняшний спад оказался глубже, чем 30 июня, когда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3% после новости об отмене дивидендов "Газпрома" по итогам 2021 года.

Добавим, что с 19:00 до 23:50 на фондовой секции Московской биржи пройдёт вечерняя торговая сессия, при этом с 19:00 до 19:05 состоялся её аукцион открытия.