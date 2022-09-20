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20 сентября, 18:38

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

В Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Скорее всего, сработала система ПВО, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

"По предварительной информации, работает [система] ПВО", — написал он, пообещав позднее сообщить подробности.

Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Ранее сегодня глава региона Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России, он состоится с 23 по 27 сентября, как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Голосование пройдёт на освобождённой территории, в бюллетене будут следующие вопросы: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение её в состав РФ на правах субъекта РФ?"

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Vk.com / Минобороны России

Анатолий Симоненко

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