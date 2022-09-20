В Мелитополе прогремело несколько взрывов
В Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Скорее всего, сработала система ПВО, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
"По предварительной информации, работает [система] ПВО", — написал он, пообещав позднее сообщить подробности.
Ранее сегодня глава региона Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России, он состоится с 23 по 27 сентября, как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Голосование пройдёт на освобождённой территории, в бюллетене будут следующие вопросы: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение её в состав РФ на правах субъекта РФ?"
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