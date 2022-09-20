Лайф обзвонил администрации всех регионов РФ и узнал их отношение к идее Кадырова о "самомобилизации"

Лайф обзвонил администрации всех регионов России, чтобы узнать их отношение к инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации". Соответствующая инфографика с результатами исследования была опубликована в телеграм-канале SHOT.







Поддержали предложение чеченского лидера 22 субъекта РФ. Ещё 38 регионов сообщили, что формируют свою позицию. При этом девять отказались от комментариев, а 16 администраций регионов уже несколько дней не отвечают на звонки и запросы.

Среди тех, кто поддержал инициативу, — Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Курская области, Северная Осетия, Республика Марий Эл, Крым. Думают Алтайский край, Амурская и Архангельская области, Камчатка, Адыгея, Республика Татарстан, Хабаровский край.