Лайф обзвонил администрации всех регионов РФ и узнал их отношение к идее Кадырова о "самомобилизации"
Лайф узнал отношение администраций всех регионов России к идее Кадырова о "самомобилизации"
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Лайф обзвонил администрации всех регионов России, чтобы узнать их отношение к инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации". Соответствующая инфографика с результатами исследования была опубликована в телеграм-канале SHOT.
Поддержали предложение чеченского лидера 22 субъекта РФ. Ещё 38 регионов сообщили, что формируют свою позицию. При этом девять отказались от комментариев, а 16 администраций регионов уже несколько дней не отвечают на звонки и запросы.
Среди тех, кто поддержал инициативу, — Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Курская области, Северная Осетия, Республика Марий Эл, Крым. Думают Алтайский край, Амурская и Архангельская области, Камчатка, Адыгея, Республика Татарстан, Хабаровский край.
Напомним, что на прошлой неделе Рамзан Кадыров предложил субъектам страны не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. В Кремле сочли, что идею Кадырова о "самомобилизации" должны оценивать военные специалисты, поэтому этот вопрос стоит адресовать Минобороны.