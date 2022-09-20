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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 18:35
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Лайф обзвонил администрации всех регионов РФ и узнал их отношение к идее Кадырова о "самомобилизации"

Лайф узнал отношение администраций всех регионов России к идее Кадырова о "самомобилизации"

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Лайф обзвонил администрации всех регионов России, чтобы узнать их отношение к инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации". Соответствующая инфографика с результатами исследования была опубликована в телеграм-канале SHOT.

  • Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT
    Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT
  • Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT
    Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT
  • Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT
    Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT

Реакция регионов РФ на предложение о "самомобилизации". Фото © SHOT

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Поддержали предложение чеченского лидера 22 субъекта РФ. Ещё 38 регионов сообщили, что формируют свою позицию. При этом девять отказались от комментариев, а 16 администраций регионов уже несколько дней не отвечают на звонки и запросы.

Среди тех, кто поддержал инициативу, — Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Курская области, Северная Осетия, Республика Марий Эл, Крым. Думают Алтайский край, Амурская и Архангельская области, Камчатка, Адыгея, Республика Татарстан, Хабаровский край.

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Напомним, что на прошлой неделе Рамзан Кадыров предложил субъектам страны не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. В Кремле сочли, что идею Кадырова о "самомобилизации" должны оценивать военные специалисты, поэтому этот вопрос стоит адресовать Минобороны.

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Ирина Фальке
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