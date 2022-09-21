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20 сентября, 22:51

Капитан сборной Польши Левандовский будет играть на ЧМ-2022 в повязке с флагом Украины

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовский поблагодарил у себя в соцсетях легендарного игрока и экс-тренера национальной команды Украины Андрея Шевченко за подарок в виде капитанской повязки в цветах украинского флага.

"Спасибо, Андрей! Был рад встретиться. Для меня большая честь носить капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионате мира", — написал польский форвард.

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Поляки во главе с Левандовским на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре, сыграют в группе С с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Ранее Лайф писал, что РФС обратился к ФИФА и УЕФА с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. В письме было указано, что тренер нарушает кодекс поведения и призывает запретить российским футболистам выступать в международных турнирах. Таким образом, специалист отказывается соблюдать нейтральную политическую позицию. По словам главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, его организация была оштрафована УЕФА за высказывания Петракова.

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ТАСС / Zuma / Rafal Oleksiewicz

Иван Косицын

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