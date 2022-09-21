Капитан сборной Польши Левандовский будет играть на ЧМ-2022 в повязке с флагом Украины

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовский поблагодарил у себя в соцсетях легендарного игрока и экс-тренера национальной команды Украины Андрея Шевченко за подарок в виде капитанской повязки в цветах украинского флага.

"Спасибо, Андрей! Был рад встретиться. Для меня большая честь носить капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионате мира", — написал польский форвард.