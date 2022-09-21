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20 сентября, 22:36

Генерал США пожаловался на старое армейское оборудование

Американский генерал: Армия США вынуждена пользоваться самым старым оборудованием

Военно-воздушные и военно-космические силы США используют одно из самых старых оборудований в истории и испытывают нехватку финансирования. Об этом сообщил генерал-майор американских ВВС Дуглас Рааберг, передаёт РИА "Новости".

"Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности", — сказал Рааберг на конференции Air Force Association (AFSA).

Украинский генерал призвал не верить в сказки по поводу запасов вооружения у США

Украинский генерал призвал не верить в сказки по поводу запасов вооружения у США

Генерал призвал ускорить переоснащение ВВС и ВКС современными технологиями, поскольку время, по его словам, не на стороне этих войсковых видов.

Ранее в США раскрыли российское оружие, которое заставляет генералов НАТО "вспотеть". Так, ракеты с маломощной начинкой могут запускаться с Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей и оперативно-тактических комплексов. РФ рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника.

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ТАСС / АР / Zsolt Czegledi

Юлия Коновалова

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