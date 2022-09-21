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20 сентября, 23:13

"Мнения никто не спрашивал": Сенатор предложил не признавать объединение ФРГ и ГДР в 1990 году

Джабаров ответил Шольцу на отказ признавать итоги предстоящих референдумов

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не станет признавать итоги референдумов на освобождённых территориях Украины. Сенатор в ответ на слова немецкого политика предложил не признавать объединение Германии, которое произошло почти 32 года назад.

"А давайте и мы теперь не признаем поглощение Федеративной Республикой Германия другого независимого немецкого государства — Германской Демократической Республики", — написал Джабаров в телеграм-канале.

При этом, напомнил он, в ГДР на тот момент никакого референдума не проводилось и мнения местных жителей никто не спрашивал.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не признает результаты референдумов в народных республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и демократию.

Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Иван Косицын

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