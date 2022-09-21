Зеленский отреагировал на новости о предстоящих референдумах

Позиция и задачи Украины остаются неизменными, несмотря на скорые референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В видеообращении у себя в Telegram-канале он отметил, что позиции Киева не меняются "от шума или каких-либо анонсов". Зеленский заявил, что располагает полной поддержкой партнеров.

"Что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции — четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей", — заявил украинский президент.

Он призвал к большей поддержке ВСУ, Сил специальных операций, Службы безопасности страны, Нацгвардии, полиции, пограничников.