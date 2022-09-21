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20 сентября, 23:35

Зеленский отреагировал на новости о предстоящих референдумах

Президент Зеленский заявил о неизменности позиции Украины из-за референдумов

Позиция и задачи Украины остаются неизменными, несмотря на скорые референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В видеообращении у себя в Telegram-канале он отметил, что позиции Киева не меняются "от шума или каких-либо анонсов". Зеленский заявил, что располагает полной поддержкой партнеров.

"Что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позициичеткие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей", — заявил украинский президент.

Он призвал к большей поддержке ВСУ, Сил специальных операций, Службы безопасности страны, Нацгвардии, полиции, пограничников.

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Нане, напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает результаты референдумов в народных республиках Донбасса. Перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и демократию.

Обложка ©

Telegram / Владимир Зеленский

Дмитрий Алексиевич

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