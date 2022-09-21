Массово отвозили в больницы: Автобус с девочками разбился в Австралии

В Австралии автобус со школьницами попал в серьёзную аварию. ДТП случилось в окрестностях Мельбурна, госпитализированы более 30 человек. Об этом сообщает телеканал АВС.

По информации канала, автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся. Это произошло утром 21 сентября. В результате аварии одна из девочек доставлена в больницу на вертолёте с тяжёлыми травмами. Водитель фуры также получил тяжёлые повреждения и был госпитализирован.

Ещё 26 девочек, четверо взрослых сопровождающих, и водитель автобуса доставлены в больницу для медобследования. По некоторым данным, школьницы ехали в аэропорт Мельбурна, чтобы вылететь в США для посещения космического центра Кеннеди во Флориде.