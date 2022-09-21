Массово отвозили в больницы: Автобус с девочками разбился в Австралии
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП, госпитализированы более 30 человек
В Австралии автобус со школьницами перевернулся после столкновения с грузовиком. Фото © Twitter / aap_photos
В Австралии автобус со школьницами попал в серьёзную аварию. ДТП случилось в окрестностях Мельбурна, госпитализированы более 30 человек. Об этом сообщает телеканал АВС.
По информации канала, автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся. Это произошло утром 21 сентября. В результате аварии одна из девочек доставлена в больницу на вертолёте с тяжёлыми травмами. Водитель фуры также получил тяжёлые повреждения и был госпитализирован.
Ещё 26 девочек, четверо взрослых сопровождающих, и водитель автобуса доставлены в больницу для медобследования. По некоторым данным, школьницы ехали в аэропорт Мельбурна, чтобы вылететь в США для посещения космического центра Кеннеди во Флориде.
Ранее Лайф писал, что водитель из Бурятии решил проехаться пьяным по трассе Иркутск – Чита, после чего перевернулся и сжёг свой автомобиль. Предварительно, автолюбитель потерял управление над "тойотой", наткнувшись на препятствие. После этого машина перевернулась и проскользила несколько метров вверх колёсами так, что из-под крыши пошли искры. Всё произошло на глазах у сотрудников ГИБДД, чей пост находился буквально через дорогу.