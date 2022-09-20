"Ответственность перед людьми": Сергей Пускепалис погиб по пути в Донбасс
Ректор ГИТИСа Заславский заявил, что Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк
Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные средства автомобиль. Об этом со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В беседе с РИА "Новости" Заславский заметил, что для него это "страшно несправедливая новость", с которой очень тяжело смириться, потому что его с погибшим связывала не только общая гражданская позиция, но и человеческие, товарищеские отношения.
"И это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос, и своими деньгами поддерживал, помогал людям на Донбассе. Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные средства автомобиль, очень необходимый там", — сказал ректор.
Заславский назвал Пускепалиса отличным режиссёром и очень хорошим актёром. Замечательно, что остались спектакли погибшего товарища, считает он. Однако, по его словам, человека это заменить не сможет.
Утром 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом пройдёт в его родном театре 22 сентября.
ТАСС / Гавриил Григоров