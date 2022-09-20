Сотрудник Правительства Ярославской области Кулаков скончался на рабочем месте

В Ярославле на рабочем месте в возрасте 46 лет скончался журналист и сотрудник Правительства Ярославской области Сергей Кулаков, пишет "76.ru". Он был главой отдела политического мониторинга в департаменте общественных связей. Предварительно, ему стало плохо с сердцем. Место и время прощания пока неизвестны.