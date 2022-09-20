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20 сентября, 19:28

Сотрудник Правительства Ярославской области Кулаков скончался на рабочем месте

<p>Сергей Кулаков Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/public176669729" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ярославль_online</a></p>

Сергей Кулаков Фото © Vk.com / Ярославль_online

В Ярославле на рабочем месте в возрасте 46 лет скончался журналист и сотрудник Правительства Ярославской области Сергей Кулаков, пишет "76.ru". Он был главой отдела политического мониторинга в департаменте общественных связей. Предварительно, ему стало плохо с сердцем. Место и время прощания пока неизвестны.

"Он был очень ответственным, грамотным специалистом, отзывчивым человеком", говорят о нём коллеги.

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Анатолий Симоненко

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