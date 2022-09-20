США призвали Индию и другие страны убеждать Россию завершить СВО на Украине
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Индия и другие страны должны "намекнуть" России о том, что пришло время прекратить проведение специальной военной операции на Украине.
Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ШОС о том, что "сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн".
"Я думаю, премьер-министр Моди сделал принципиальное заявление относительно того, что он считает правильным и справедливым. Соединённые Штаты в полной мере приветствуют это", — сказал Салливан.
Помощник президента добавил, что Индия, благодаря давним связям с Москвой, "должна дать России сигнал, что сейчас время прекратить войну". Также, по мнению Вашингтона, после этого Россия должна будет соблюдать ключевые положения Устава ООН и "вернуть территории, которые захватила силой".
Ранее политолог Есиев заявил, что российская спецоперация стала для европейцев шансом сбросить с себя бремя зависимости от США. Он напомнил, что в последние годы санкционная политика против Москвы, организованная Вашингтоном, захлестнула ЕС и Европа напрочь забыла про свои внутриполитические задачи.
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