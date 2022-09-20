Nvidia презентовала видеокарты GeForce RTX 4090 и 4080

Американская технологическая компания – разработчик графических процессоров и систем на чипе Nvidia презентовала новые флагманские видеокарты с искусственным интеллектом (ИИ) для улучшения графики.

В ходе презентации вице-президент глобального маркетинга GeForce в Nvidia Мэтт Вюбблинг сообщил, что данные чипы будут производиться компанией TSMC с использованием технологии производства чипов "4N". Флагманская модель чипа GeForce RTX 4090 появится в продаже уже 12 октября по цене 1599 долларов. Объём видеопамяти флагманской модели составил 24 ГБ GDDR6X. Две менее дорогие модели RTX 4080 с 12 и 16 ГБ видеопамяти обойдутся пользователям в 899 и 1199 долларов соответственно. Они поступят в продажу в ноябре.

Как уточнил Мэтт Вюбблинг, новая линейка не будет содержать так называемого ограничителя скорости хеширования — технологии, которую Nvidia внедрила в чипы предыдущего поколения, чтобы ограничить их использование при майнинге криптовалюты Ethereum. Данные чипы будут доступны во всех странах присутствия компании, включая Китай.