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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 21:58

Nvidia презентовала видеокарты GeForce RTX 4090 и 4080

Американская технологическая компания – разработчик графических процессоров и систем на чипе Nvidia презентовала новые флагманские видеокарты с искусственным интеллектом (ИИ) для улучшения графики.

В ходе презентации вице-президент глобального маркетинга GeForce в Nvidia Мэтт Вюбблинг сообщил, что данные чипы будут производиться компанией TSMC с использованием технологии производства чипов "4N". Флагманская модель чипа GeForce RTX 4090 появится в продаже уже 12 октября по цене 1599 долларов. Объём видеопамяти флагманской модели составил 24 ГБ GDDR6X. Две менее дорогие модели RTX 4080 с 12 и 16 ГБ видеопамяти обойдутся пользователям в 899 и 1199 долларов соответственно. Они поступят в продажу в ноябре.

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Как уточнил Мэтт Вюбблинг, новая линейка не будет содержать так называемого ограничителя скорости хеширования — технологии, которую Nvidia внедрила в чипы предыдущего поколения, чтобы ограничить их использование при майнинге криптовалюты Ethereum. Данные чипы будут доступны во всех странах присутствия компании, включая Китай.

Напомним, в марте, после начала Россией спецоперации на Украине, Nvidia приостановила продажи на территории РФ. О данном решении заявил представитель компании. При этом он не дал разъяснений, распространяется ли это на все виды товаров.

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Иван Косицын
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