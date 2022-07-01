Nvidia не стала продавать и продлевать лицензии на ПО для облачного гейминга в России

Американская технологическая компания – разработчик графических процессоров и систем на чипе Nvidia отказалась продлевать и продавать российским компаниям лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на основателя сервиса Loudplay Виталия Стародубова.

Речь идёт о лицензии на систему для совместного удалённого использования сеанса Nvidia Grid. Из-за этого российские корпорации могут поднять цены на свои услуги. Но компании, которые купили большой объём оборудования Nvidia, постараются найти способы технологического обхода проверок лицензирования, отметил Стародубов.

Nvidia пока не блокирует действующие лицензии. Предполагается, что это связано с надеждой американской компании возобновить работу с российскими партнёрами.