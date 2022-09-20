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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 18:51
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Вучич предрёк человечеству конфликт, сопоставимый со Второй мировой

Президент Сербии Вучич спрогнозировал конфликт мирового масштаба

Президент Сербии Александр Вучич допускает, что через один-два месяца может вспыхнуть конфликт мирового масштаба, которого не было со времён Второй мировой войны.

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времён Второй мировой войны", заявил Вучич в интервью телеканалу "РТС".

По его прогнозу, в предстоящем периоде ожидается дальнейшее осложнение отношений между Западом и Москвой, а также между Западом и Китаем.

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Андрей Бражников
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