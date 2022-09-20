Вучич предрёк человечеству конфликт, сопоставимый со Второй мировой

Президент Сербии Александр Вучич допускает, что через один-два месяца может вспыхнуть конфликт мирового масштаба, которого не было со времён Второй мировой войны.

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времён Второй мировой войны", — заявил Вучич в интервью телеканалу "РТС".

По его прогнозу, в предстоящем периоде ожидается дальнейшее осложнение отношений между Западом и Москвой, а также между Западом и Китаем.