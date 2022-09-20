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20 сентября, 18:55

Жители Феодосии осквернили Вечный огонь, поджарив на нём каштаны

Жители Крыма подозреваются в осквернении мемориального комплекса Вечный огонь, передаёт пресс-служба СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю. Это произошло в Феодосии 19 сентября.

"Местные жители распивали спиртные напитки и жарили каштаны у Вечного огня, горящего на данном мемориальном комплексе. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции", — рассказали в управлении.

Руководитель главка СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по городу Феодосия незамедлительно подключиться к выяснению всех обстоятельств происшествия.

Цинично и хладнокровно: В Улан-Удэ два вандала затушили Вечный огонь

Цинично и хладнокровно: В Улан-Удэ два вандала затушили Вечный огонь

Ранее аналогичный случай произошёл в Свердловской области, где подростки поджарили картошку на Вечном огне. Теперь нарушителям грозит наказание, их уже разыскивает полиция.

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СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю

Анатолий Симоненко

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