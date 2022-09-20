Жители Феодосии осквернили Вечный огонь, поджарив на нём каштаны

Жители Крыма подозреваются в осквернении мемориального комплекса Вечный огонь, передаёт пресс-служба СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю. Это произошло в Феодосии 19 сентября.

"Местные жители распивали спиртные напитки и жарили каштаны у Вечного огня, горящего на данном мемориальном комплексе. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции", — рассказали в управлении.

Руководитель главка СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по городу Феодосия незамедлительно подключиться к выяснению всех обстоятельств происшествия.