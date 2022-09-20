Байден предложил на пост посла США в России главу дипмиссии в Армении Линн Трейси

Президент США Джо Байден сообщил, что намерен выдвинуть на должность посла в России кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси, которая ныне возглавляет американскую дипмиссию в Армении. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.