Байден предложил на пост посла США в России главу дипмиссии в Армении Линн Трейси
Президент США Джо Байден сообщил, что намерен выдвинуть на должность посла в России кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси, которая ныне возглавляет американскую дипмиссию в Армении. Об этом сообщили в Белом доме.
"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.
Предлагаемые главой государства кандидатуры послов проходят утверждение в Сенате Конгресса с публичными слушаниями и должны быть согласованы с принимающей стороной. Отметим, что Трейси станет первой в истории женщиной на должности посла США в Москве. Она владеет русским языком и уже работала в РФ — в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы диппредставительства.
Как рассказывал Лайф, 4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но позже выяснилось, что причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены. Она скончалась 5 сентября.
ТАСС / AP