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21 сентября, 00:16

Глава Генассамблеи ООН Кёрёши заговорил по-русски на её открытии

Дипломат из Венгрии Чаба Кёрёши, ставший председателем на 77-й Генеральной Ассамблее ООН, в ходе её произнёс речь на русском языке. Трансляция мероприятия велась на сайте ГА. Он высказался о самом высоком за последние 40 лет уровне инфляции, а также отметил политическую нестабильность в мире.

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"Четверть всего населения земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями, политической нестабильностью", посетовал Кёрёши.

Редко когда насилие по всему миру "бывало столь жестоким", добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.

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ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

Юлия Коновалова

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