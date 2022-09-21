Глава Генассамблеи ООН Кёрёши заговорил по-русски на её открытии
Дипломат из Венгрии Чаба Кёрёши, ставший председателем на 77-й Генеральной Ассамблее ООН, в ходе её произнёс речь на русском языке. Трансляция мероприятия велась на сайте ГА. Он высказался о самом высоком за последние 40 лет уровне инфляции, а также отметил политическую нестабильность в мире.
"Четверть всего населения земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями, политической нестабильностью", — посетовал Кёрёши.
Редко когда насилие по всему миру "бывало столь жестоким", добавил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.
ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire