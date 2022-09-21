Глава Генассамблеи ООН Кёрёши заговорил по-русски на её открытии

Дипломат из Венгрии Чаба Кёрёши, ставший председателем на 77-й Генеральной Ассамблее ООН, в ходе её произнёс речь на русском языке. Трансляция мероприятия велась на сайте ГА. Он высказался о самом высоком за последние 40 лет уровне инфляции, а также отметил политическую нестабильность в мире.