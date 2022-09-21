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21 сентября, 00:53

США не готовы признать референдумы в Донбассе

Блинкен: США не признают легитимность референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

США никогда не согласятся признать результаты референдумов на освобождённых территориях Украины. Об этом на переговорах с новым главой МИД Великобритании на полях сессии ГА ООН заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Если референдумы состоятся и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединённые Штаты никогда это не признают", сказал американский госсекретарь.

Зеленский отреагировал на новости о предстоящих референдумах

Зеленский отреагировал на новости о предстоящих референдумах

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает результаты референдумов в народных республиках Донбасса. Перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и демократию.

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ТАСС / АР / Jonathan Ernst

Юлия Коновалова

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