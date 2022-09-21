США не готовы признать референдумы в Донбассе

США никогда не согласятся признать результаты референдумов на освобождённых территориях Украины. Об этом на переговорах с новым главой МИД Великобритании на полях сессии ГА ООН заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Если референдумы состоятся и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединённые Штаты никогда это не признают", — сказал американский госсекретарь.