США не готовы признать референдумы в Донбассе
Блинкен: США не признают легитимность референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне
США никогда не согласятся признать результаты референдумов на освобождённых территориях Украины. Об этом на переговорах с новым главой МИД Великобритании на полях сессии ГА ООН заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Если референдумы состоятся и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединённые Штаты никогда это не признают", — сказал американский госсекретарь.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает результаты референдумов в народных республиках Донбасса. Перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и демократию.
ТАСС / АР / Jonathan Ernst