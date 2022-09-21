Ещё в двух странах перестали принимать карты "Мир"
"Известия": Банки Вьетнама и Казахстана прекратили принимать карты "Мир"
Банки некоторых стран, которые ранее принимали карты "Мир", вслед за финансовыми учреждениями Турции перестают работать с российской платёжной системой. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, в кол-центре вьетнамского банка BIDV заявили, что перестали принимать карты платёжной системы "Мир". Банк продолжает обслуживать карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.
В Народном банке Казахстана ("Халык банк") карты "Мир" тоже больше не принимают. Как сообщили в кол-центре кредитной организации, российские банковские карты не обслуживаются ни через банкоматы, ни через терминалы.
Как отметили в Банке России, зарубежные партнёры вправе самостоятельно принимать решения по открытию своей инфраструктуры по приёму карт "Мир". В Центробанке добавили, что намерены продолжить диалог о расширении географии приёма карт платёжной системы "Мир".
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.
ТАСС / Кирилл Кухмарь