Средняя страховая пенсия в России вырастет к концу 2023 года

Средняя страховая пенсия в РФ вырастет на 4,4% и к концу 2023 года составит 19 823 рубля. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА "Новости".

По данным СМИ, размер средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера увеличится на 4,8% и к концу следующего года составит 21 862 рубля. Планируется, что к этому же времени средняя социальная пенсия вырастет на 3,3% и будет выплачиваться 12 561 рубль.

Изменения коснутся и накопительной пенсии, её среднегодовой размер в 2023 году составит 1921 рубль, в 2024-м она увеличится до 2153 рублей, а в 2025 году достигнет отметки в 2306 рублей. Будут повышаться и срочные пенсионные выплаты. Так, их средняя годовая величина в следующем году — 2435 рублей, в 2024-м они увеличатся до 2622 рублей, а в 2025-м составят 2815 рублей.