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22 сентября, 13:36

В России в 2023 году вырастут МРОТ и прожиточный минимум

В России намерены увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей", — сообщили в министерстве.

В Минтруде добавили, что соответствующие проекты законов уже были поддержаны на заседании кабмина. Их планируется внести в Госдуму в составе бюджетного пакета.

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Никита Осипов

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