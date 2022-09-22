Алексей Миранчук восстановился после травмы, полученной в дебютном матче за "Торино"
Российский полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук вернулся в общую группу после мышечной травмы, полученной в дебютном матче за клуб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агента 26-летнего футболиста Вадима Шпинёва.
"Подтверждаю, что Алексей восстановился после травмы и тренируется в общей группе", — сказал Шпинёв.
Миранчук дебютировал за "Торино" в середине августа в матче первого тура чемпионата Италии против "Монцы" (2:1). В той встрече он забил гол и получил повреждение.
Ранее Лайф сообщал, что 11 августа команда "Торино" арендовала Миранчука у "Аталанты", за которую тот выступал с 2020 года. Россиянин провёл за свой прежний клуб 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач. До отъезда в Италию он играл за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и трёхкратным победителем кубка страны.
VK / Total Football