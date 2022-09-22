НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 сентября, 13:28

Алексей Миранчук восстановился после травмы, полученной в дебютном матче за "Торино"

Российский полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук вернулся в общую группу после мышечной травмы, полученной в дебютном матче за клуб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агента 26-летнего футболиста Вадима Шпинёва.

"Подтверждаю, что Алексей восстановился после травмы и тренируется в общей группе", — сказал Шпинёв.

Миранчук забил гол в дебютном матче за "Торино"

Миранчук забил гол в дебютном матче за "Торино"

Миранчук дебютировал за "Торино" в середине августа в матче первого тура чемпионата Италии против "Монцы" (2:1). В той встрече он забил гол и получил повреждение.

Ранее Лайф сообщал, что 11 августа команда "Торино" арендовала Миранчука у "Аталанты", за которую тот выступал с 2020 года. Россиянин провёл за свой прежний клуб 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач. До отъезда в Италию он играл за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и трёхкратным победителем кубка страны.

Обложка ©

VK / Total Football

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров