Алексей Миранчук восстановился после травмы, полученной в дебютном матче за "Торино"

Российский полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук вернулся в общую группу после мышечной травмы, полученной в дебютном матче за клуб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агента 26-летнего футболиста Вадима Шпинёва.

"Подтверждаю, что Алексей восстановился после травмы и тренируется в общей группе", — сказал Шпинёв.

Миранчук дебютировал за "Торино" в середине августа в матче первого тура чемпионата Италии против "Монцы" (2:1). В той встрече он забил гол и получил повреждение.