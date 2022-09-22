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22 сентября, 13:33

Россиянам рассказали, как сэкономить на отоплении

Эксперт Нифонтов: Для экономии на отоплении необходима модернизация общедомовой системы

Чтобы лично сэкономить на отоплении, необходимо произвести модернизацию общедомовой системы — сберечь деньги, обрезав трубы и перекрыв краны лишь в своей квартире, не получится. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал эксперт по юридическим вопросам ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

"Экономия возможна при реализации ряда технических мероприятий. Если мы говорим о многоквартирных домах, то изменения должны быть комплексными в рамках всего дома. Если дому требуется определённое количество тепла, то оно будет потреблено в какой-то отдельной квартире либо на стояках", — уточнил он.

Нифонтов отметил, что все регуляторы, перекрывающие потребление в отдельных местах, лишь приводят к перераспределению тепла — экономии не получается. По его словам, всё тепло, поступающее в дом, подлежит распределению между соседями.

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Ранее Лайф рассказывал, что отопление включили в половине жилых домов Москвы. Также тепло подаётся в 78% социальных учреждений столицы: школы, детсады, больницы и поликлиники.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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