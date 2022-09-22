Россиянам рассказали, как сэкономить на отоплении

Чтобы лично сэкономить на отоплении, необходимо произвести модернизацию общедомовой системы — сберечь деньги, обрезав трубы и перекрыв краны лишь в своей квартире, не получится. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал эксперт по юридическим вопросам ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

"Экономия возможна при реализации ряда технических мероприятий. Если мы говорим о многоквартирных домах, то изменения должны быть комплексными в рамках всего дома. Если дому требуется определённое количество тепла, то оно будет потреблено в какой-то отдельной квартире либо на стояках", — уточнил он.

Нифонтов отметил, что все регуляторы, перекрывающие потребление в отдельных местах, лишь приводят к перераспределению тепла — экономии не получается. По его словам, всё тепло, поступающее в дом, подлежит распределению между соседями.