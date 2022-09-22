В VK появится приложение для онлайн-записи к врачу

VK запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети. Соответствующее заявление сделал генеральный директор онлайн-платформы Владимир Кириенко.

"Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис — мини-приложение "Здоровье". Пользователю будет доступна возможность, не выходя из соцсети, записаться на приём к врачу. Полная бесшовная интеграция с "Госуслугами", — сказал Кириенко, выступая на форуме Kazan Digital Week 2022.

Кроме того, в планах у VK запуск сервиса для автолюбителей. В приложении "Авто", в частности, пользователи смогут получить быстрый доступ к цифровым свидетельствам регистрации транспортного средства (СТС).