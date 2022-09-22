ВСУ для обстрела Донецка могли использовать французскую гаубицу Caesar

Обстрел Донецка украинскими военными, в результате которого погибло шесть человек, предположительно, вёлся из французской гаубицы Caesar. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это, опять же, самоходная гаубица французская "Цезарь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Прилёт на обочину дороги напротив донецкой городской администрации. Видео © Telegram-канал Неофициальный Безсонов "Z"