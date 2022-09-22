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22 сентября, 13:13

ВСУ для обстрела Донецка могли использовать французскую гаубицу Caesar

Пушилин: Обстрел Донецка, предположительно, вёлся из французской гаубицы Caesar

Обстрел Донецка украинскими военными, в результате которого погибло шесть человек, предположительно, вёлся из французской гаубицы Caesar. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это, опять же, самоходная гаубица французская "Цезарь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Прилёт на обочину дороги напротив донецкой городской администрации. Видео © Telegram-канал Неофициальный Безсонов "Z"

По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил о множестве пострадавших из-за обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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Кадр из видео Telegram-канала Неофициальный Безсонов "Z"

Артур Лапсаков

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