ВСУ для обстрела Донецка могли использовать французскую гаубицу Caesar
Пушилин: Обстрел Донецка, предположительно, вёлся из французской гаубицы Caesar
Обстрел Донецка украинскими военными, в результате которого погибло шесть человек, предположительно, вёлся из французской гаубицы Caesar. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это, опять же, самоходная гаубица французская "Цезарь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Прилёт на обочину дороги напротив донецкой городской администрации. Видео © Telegram-канал Неофициальный Безсонов "Z"
Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил о множестве пострадавших из-за обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кадр из видео Telegram-канала Неофициальный Безсонов "Z"