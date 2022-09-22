Экономист спрогнозировал, как поведёт себя рубль на фоне референдумов в Донбассе
Экономист Заборцев: Референдумы в Донбассе могут привести к кратковременному падению рубля
Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках могут привести к кратковременному падению рубля, однако в итоге он стабилизируется на уровне 65–70 рублей за доллар и евро. Об этом в беседе с RT рассказал экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Пётр Заборцев.
"Как я и предполагал в конце июля, "прыжки" курса рубля закончились к началу осени. И курс стабилизировался около 60 рублей за доллар или евро. Я полагал, что такая ситуация будет происходить до начала фундаментальных изменений, и они произошли", — отметил он.
Однако, по словам Заборцева, правильные политические действия Москвы относительно ДНР, ЛНР и освобождённых территорий имеют понятные и предсказуемые последствия. Так, эксперт спрогнозировал в скором времени "усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение России из международной торговли". За этим может последовать кратковременное снижение курса рубля, предупреждает экономист. Однако, как утверждает Заборцев, в итоге курс стабилизируется на уровне 65–70 рублей за доллар и евро.
Ранее Лайф рассказывал, что Мосбиржа может полностью отказаться от торгов долларом. Тем не менее сейчас часть российского экспорта и импорта всё ещё оплачивается в американской валюте, однако "затухающая тенденция" во внешних торговых операциях уже есть.
Shutterstock