Мосбиржа может полностью отказаться от торгов долларом

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов не исключил отказа от конвертации доллара США в будущем. Вместе с тем он отметил, что торги будут продолжаться до тех пор, пока у российской экономики будет потребность в конвертации данной иностранной валюты к рублю.

"Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан", — приводит ТАСС слова Швецова.

Тем не менее сейчас, как подчеркнул глава набсовета Мосбиржи, часть российского экспорта и импорта всё ещё оплачивается в долларах, однако "затухающая тенденция" во внешних торговых операциях с американской валютой уже есть.