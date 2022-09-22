Мосбиржа может полностью отказаться от торгов долларом
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Швецов допустил отказ от торгов долларом
Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов не исключил отказа от конвертации доллара США в будущем. Вместе с тем он отметил, что торги будут продолжаться до тех пор, пока у российской экономики будет потребность в конвертации данной иностранной валюты к рублю.
"Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан", — приводит ТАСС слова Швецова.
Тем не менее сейчас, как подчеркнул глава набсовета Мосбиржи, часть российского экспорта и импорта всё ещё оплачивается в долларах, однако "затухающая тенденция" во внешних торговых операциях с американской валютой уже есть.
Ранее начальник отдела глобальных исследований центра "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин заявил, что при стечении нескольких обстоятельств курс доллара может вновь подпрыгнуть до 100 рублей. При этом, по мнению эксперта, рецессия в мировой экономике может вызвать драматическое ослабление курса рубля.
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