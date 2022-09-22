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22 сентября, 09:03

Зампредседателя правительства Камчатки Миронов оказался в числе мобилизованных

<p>Сергей Миронов. Обложка © <a href="https://www.kamgov.ru/governor/view?id=116" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Камчатского края</a></p>

Сергей Миронов. Обложка © Правительство Камчатского края

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Миронов оказался среди мобилизованных в район специальной военной операции. Об этом сообщает издание "Кам 24".

По данным агентства, 42-летний чиновник "с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России". При этом у Миронова уже есть опыт помощи людям: по данным СМИ, во время работы в Якутии он спас 12-летнюю девочку, на которую напал преступник.

В правительстве региона Миронов курирует министерство ЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также Министерство транспорта и дорожного строительства.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Артур Лапсаков

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