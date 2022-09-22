Зампредседателя правительства Камчатки Миронов оказался в числе мобилизованных
Сергей Миронов. Обложка © Правительство Камчатского края
Заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Миронов оказался среди мобилизованных в район специальной военной операции. Об этом сообщает издание "Кам 24".
По данным агентства, 42-летний чиновник "с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России". При этом у Миронова уже есть опыт помощи людям: по данным СМИ, во время работы в Якутии он спас 12-летнюю девочку, на которую напал преступник.
В правительстве региона Миронов курирует министерство ЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также Министерство транспорта и дорожного строительства.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.