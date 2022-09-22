Зампредседателя правительства Камчатки Миронов оказался в числе мобилизованных

По данным агентства, 42-летний чиновник "с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России". При этом у Миронова уже есть опыт помощи людям: по данным СМИ, во время работы в Якутии он спас 12-летнюю девочку, на которую напал преступник.