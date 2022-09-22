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22 сентября, 08:54

Россиянам рассказали, какая ответственность грозит мобилизованным за выезд из страны

Юрист Сафоненков: Сбежавшим от мобилизации за границу россиянам грозит уголовная ответственность

За выезд из России при уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет. Об этом Лайфу рассказал адвокат Павел Сафоненков.

"За совершение преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ, в случае уклонения от прохождения военной службы максимально возможное наказание — лишение свободы на срок до двух лет", — сказал он.

При этом в случае уклонения от прохождения альтернативной службы максимально возможное наказание — арест на срок до шести месяцев, добавил Сафоненков.

Мобилизованный житель Читы рассказал, как получил повестку

Мобилизованный житель Читы рассказал, как получил повестку

Однако, как напомнил эксперт, 20 сентября Госдума РФ одобрила поправки в положения УК РФ, одной из которых является ужесточение наказания за неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения.

"Самовольный уход от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы; от десяти дней до одного месяца — до семи лет против трёх; свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии против пяти лет. В этом случае уголовная ответственность может наступить, если гражданин получил повестку в период мобилизации и уехал из страны", — уточнил юрист.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Григорий Воронцов

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