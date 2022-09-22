Россиянам рассказали, какая ответственность грозит мобилизованным за выезд из страны

За выезд из России при уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет. Об этом Лайфу рассказал адвокат Павел Сафоненков.

"За совершение преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ, в случае уклонения от прохождения военной службы максимально возможное наказание — лишение свободы на срок до двух лет", — сказал он.

При этом в случае уклонения от прохождения альтернативной службы максимально возможное наказание — арест на срок до шести месяцев, добавил Сафоненков.

Однако, как напомнил эксперт, 20 сентября Госдума РФ одобрила поправки в положения УК РФ, одной из которых является ужесточение наказания за неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения.