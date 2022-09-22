Россиянам рассказали, какая ответственность грозит мобилизованным за выезд из страны
Юрист Сафоненков: Сбежавшим от мобилизации за границу россиянам грозит уголовная ответственность
За выезд из России при уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет. Об этом Лайфу рассказал адвокат Павел Сафоненков.
"За совершение преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ, в случае уклонения от прохождения военной службы максимально возможное наказание — лишение свободы на срок до двух лет", — сказал он.
При этом в случае уклонения от прохождения альтернативной службы максимально возможное наказание — арест на срок до шести месяцев, добавил Сафоненков.
Однако, как напомнил эксперт, 20 сентября Госдума РФ одобрила поправки в положения УК РФ, одной из которых является ужесточение наказания за неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения.
"Самовольный уход от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы; от десяти дней до одного месяца — до семи лет против трёх; свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии против пяти лет. В этом случае уголовная ответственность может наступить, если гражданин получил повестку в период мобилизации и уехал из страны", — уточнил юрист.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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ТАСС / Юрий Смитюк