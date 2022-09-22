Обзор iPhone 14 Pro от техноблогера Ильи Казакова: Исчезновение "моноброви" и апгрейд селфи-камеры

7 сентября на первой за три года офлайновой презентации компания Apple представила линейку смартфонов айфон 14: iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и Pro Max. Обзор новинки — 14-го айфона Pro — специально для Лайфа сделал техноблогер Wylsacom Media Илья Казаков. Расскажем, что улучшили в iPhone, куда пропала "монобровь" и на что её заменили. А ещё ответим на вопрос, стоит ли покупать iPhone 14 Pro и если "да", то где выгоднее приобрести "яблочный гаджет".

Что нового в iPhone 14?

Каждый год в айфонах обновляется "железо": смартфоны прибавляют какое-то количество мегагерц, ядер и становятся чуть быстрее предыдущей модели. "При переходе с прошлогодней модели на актуальную разницу заметить будет крайне сложно. А вот что легко заметить, это новый цвет — он фиолетовый, причём он такой, очень мягкий, приглушённый, который может становиться серым при определённых солнечных лучах либо же таким... очень бледно-фиолетовым".

Камера в iPhone 14 Pro

В основной камере iPhone 14 Pro имеется 48-мегапиксельный датчик, но по факту снимать владельцы гаджета будут 12-мегапиксельные фото. Такие снимки занимают в три раза меньше места. Фото © LIFE

Очевидно обновились камеры: теперь у основной камеры — 48 мегапикселей, но делает она такие же 12-мегапиксельные фото, как и раньше. Самое значительное обновление коснулось селфи-камеры. "Это всегда была очень слабая сторона любого iPhone. Теперь здесь есть автофокус, ну и, в принципе, качество, которое она предлагает, стало значительно выше".

"Монобровь" в айфоне заменили на Dynamic Island

"Когда уберут "чёлку" в айфоне?" — задавались вопросом любители "яблочной" продукции. Отказ разработчиков смартфонов Apple от "моноброви" — пожалуй, самое значительное изменение. "Монобровь", "козырёк", "чёлка" — называйте как хотите. Это отличительная черта 10-го iPhone, который появился ещё в 2017 году, и эта черта оставалась неизменной до 2022-го, до iPhone 14 Pro". С этого года "козырёк" в смартфоне заменили на аккуратную "пилюльку" Dynamic Island. Она выполняет абсолютно ту же функцию — узнаёт владельца iPhone в лицо и позволяет заходить в банковские приложения, разблокировать гаджет и в целом обеспечивает очень высокий уровень безопасности.

Чем отличается iPhone 14 Pro от айфон 13 Pro?

Каких-то принципиальных отличий между новой и предыдущей моделями айфона нет, просто потому что это последний год жизненного цикла данной линейки iPhone. Вспомним iPhone 10, iPhone 10S, iPhone 11 — они все были очень похожи. Затем случилось совершенно новое поколение — iPhone 12, iPhone 13. И вот теперь iPhone 14. Это поколение уже на излёте, и все силы компания Apple, вероятно, бросила на разработку совершенно нового iPhone 15. Айфон 14 Pro от предшественников отличает разве что отсутствие "моноброви".

Обзор нового iPhone 14 Pro от техноблогера Wylsacom Media Ильи Казакова специально для Лайф.ру: как Apple проапгрейдила смартфоны нового поколения и стоит ли покупать 14-й айфон. Видео © LIFE

Стоит ли покупать айфон 14 Pro?

Относительно советов, стоит ли покупать тот или иной iPhone или нет, нужно быть максимально осторожными. Очень многое зависит от того, какой смартфон на данный момент у человека, который задался таким вопросом. "Если у него iPhone 13 Pro, то iPhone 14 ему объективно не нужен. Он просто не почувствует той великой разницы, которая оправдала бы эту покупку". Если же вы владелец iPhone 11 Pro или даже айфон 12 Pro, смысл приобрести новинку от "Эпл" есть как минимум из-за частоты обновления экрана — 120 герц. "Это действительно очень приятно глазу. Списки пролистываются плавно, странички листаются туда-сюда плавно, и после 13-го и 14-го айфонов брать в руки "двенашку" с частотой обновления в 60 герц достаточно больно для глаз, потому что ты видишь эту огромную разницу". А вот переходить с iPhone 13 Pro на 14-й айфон смысла нет решительно никакого, отметил техноблогер Илья Казаков.

Будет ли работать в России iPhone 14?

Смартфоны от Apple из новой линейки работают на территории России, однако гарантии на них нет. Если вдруг в "яблоке" что-то сломается, за официальным ремонтом придётся лететь в Европу или Эмираты.

Как купить iPhone 14 в России?

В России 14-е айфоны можно купить у перекупщиков или оформить предзаказ в крупных торговых сетях, занимающихся продажей электроники и бытовой техники. Фото © LIFE

В США, ОАЭ и европейских странах продажи новых айфонов (кроме 14 Plus) стартовали 16 сентября, в Москву первые гаджеты перекупщики привезли уже 17-го числа. В основном предлагают самые ходовые модели — Pro и Max. Обычные iPhone 14 не особо популярны. Некоторые продавцы работают по предзаказу. Соответсвенно, в России новые айфоны можно приобрести либо у перекупщиков, либо в крупных торговых сетях, оставив предварительную заявку.

Цены на iPhone 14 в России

Средний расклад по ценам на 14-е айфоны следующий: iPhone 14 Pro 128 Gb — от $1705 (от 102 770 ₽);

iPhone 14 Pro 256 Gb — $1805–2200 (108 800–132 605 ₽);

iPhone 14 Pro Max 128 Gb — от $1970 (от 118 740 ₽);

iPhone 14 Pro Max 256 Gb — $2070–2450 (124 770–147 673 ₽).