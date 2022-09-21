Пресняков рассказал Подольской, как в 14 лет лишился невинности с доступной женщиной

Советский и российский эстрадный певец Владимир Пресняков откровенно рассказал о первом сексуальном опыте, причём не кому-нибудь, а своей супруге Наталье Подольской. В интервью для ютуб-шоу "Ваша Наташа" Пресняков-младший признался, что очень рано стал мужчиной: девственности он лишился в 14 лет. По словам артиста, этот опыт был очень жутким и сложным.

"Тяжело было то, что в первый момент у неё спал парик, у моей первой женщины. Вот когда спал парик, я понял, что ей лет 100", — заявил Пресняков, на что Подольская попросила "не обижать женщин". "Она была из доступных", — добавил музыкант.