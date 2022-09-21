Пресняков рассказал Подольской, как в 14 лет лишился невинности с доступной женщиной
Имени первой партнёрши музыкант не назвал, но она была явно старше: в один момент с дамы слетел парик. "Вот когда я понял, что ей лет 100", — заметил Пресняков.
Советский и российский эстрадный певец Владимир Пресняков откровенно рассказал о первом сексуальном опыте, причём не кому-нибудь, а своей супруге Наталье Подольской. В интервью для ютуб-шоу "Ваша Наташа" Пресняков-младший признался, что очень рано стал мужчиной: девственности он лишился в 14 лет. По словам артиста, этот опыт был очень жутким и сложным.
"Тяжело было то, что в первый момент у неё спал парик, у моей первой женщины. Вот когда спал парик, я понял, что ей лет 100", — заявил Пресняков, на что Подольская попросила "не обижать женщин". "Она была из доступных", — добавил музыкант.
Пресняков пообещал сделать всё, чтобы младшие сыновья "правильно вели себя", когда дорастут до интимных отношений. Певец разговаривает с наследниками даже на неудобные темы, стараясь не допустить сексуальной необразованности. Вспоминает себя в школьные годы: как в третьем классе подглядывал за женщинами в Краснопресненских банях, и не хочет, чтобы Тёма и Ваня повторили его опыт.