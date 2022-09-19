Названо неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте для женщин

Акушер-гинеколог центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с "Лентой.ру" назвала неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте.

По её словам, у некоторых пациенток финал репродуктивной функции — менопауза — не сопровождается климактерическим синдромом. Однако у тех, у кого он присутствует, регулярный половой акт может облегчить его течение.

"За счёт получения эмоциональной разрядки и приятных ощущений два-три раза в неделю у женщины улучшается эмоциональный фон, что помогает отодвинуть начало климакса и облегчить его течение. Также смещению климактерического синдрома способствуют физическая нагрузка и дыхательные упражнения", — пояснила врач.

При этом в том, чтобы отодвинуть наступление менопаузы, не смогут помочь ни секс, ни мастурбация, ни массаж влагалища, подчеркнула эксперт. Она также отметила, что поздняя менопауза, как и ранняя, может плохо повлиять на здоровье женщины. Это чревато развитием рака матки или молочной железы, а также требует заместительной гормональной терапии, заключила гинеколог.