Названо неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте для женщин
Гинеколог Селихова рассказала, как секс помогает женщинам отодвинуть начало климакса
Акушер-гинеколог центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с "Лентой.ру" назвала неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте.
По её словам, у некоторых пациенток финал репродуктивной функции — менопауза — не сопровождается климактерическим синдромом. Однако у тех, у кого он присутствует, регулярный половой акт может облегчить его течение.
"За счёт получения эмоциональной разрядки и приятных ощущений два-три раза в неделю у женщины улучшается эмоциональный фон, что помогает отодвинуть начало климакса и облегчить его течение. Также смещению климактерического синдрома способствуют физическая нагрузка и дыхательные упражнения", — пояснила врач.
При этом в том, чтобы отодвинуть наступление менопаузы, не смогут помочь ни секс, ни мастурбация, ни массаж влагалища, подчеркнула эксперт. Она также отметила, что поздняя менопауза, как и ранняя, может плохо повлиять на здоровье женщины. Это чревато развитием рака матки или молочной железы, а также требует заместительной гормональной терапии, заключила гинеколог.
Кстати, ранее Лайф писал, что секс или мастурбация могут помочь избавиться от камней в почках. Индонезийские урологи из Университета Аирланга в Сурабае пояснили, что во время оргазма у женщин происходит сокращение шейки мочевого пузыря, что увеличивает вероятность отхождения камней. Тогда как у мужчин при эрекции высвобождается оксид азота, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры.
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