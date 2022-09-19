Раскрыт возбудитель опасных заболеваний, которым в детстве кормили каждого

Каждый хотя бы раз в жизни пробовал одно из самых популярных блюд на завтрак — манную или рисовую кашу с сахаром. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, эти блюда являются не такими полезными, как многие думали. Напротив, они могут вызвать сахарный диабет, ожирение и ряд других серьёзных заболеваний. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

"Мы по утрам едим кашу, и нам всё равно какую, но, например, манная или рисовая, да ещё и с сахаром, вредны, тогда как гречневая или овсяная каши полезны. Именно таким образом они делятся на вредные и полезные. Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии, — предупредил врач.