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19 сентября, 08:03

Раскрыт возбудитель опасных заболеваний, которым в детстве кормили каждого

Диетолог Гинзбург предупредил о кашах – возбудителях опасных заболеваний

Каждый хотя бы раз в жизни пробовал одно из самых популярных блюд на завтрак — манную или рисовую кашу с сахаром. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, эти блюда являются не такими полезными, как многие думали. Напротив, они могут вызвать сахарный диабет, ожирение и ряд других серьёзных заболеваний. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

"Мы по утрам едим кашу, и нам всё равно какую, но, например, манная или рисовая, да ещё и с сахаром, вредны, тогда как гречневая или овсяная каши полезны. Именно таким образом они делятся на вредные и полезные. Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии, — предупредил врач.

Биологи опровергли слухи о пользе плотного завтрака для похудения

Биологи опровергли слухи о пользе плотного завтрака для похудения

Ранее гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, как быть сытым и не полнеть. Чувство сытости после приёма пищи может сохраняться до трёх часов. Однако зачастую человек испытывает голод сразу после завтрака, обеда или ужина. Причём причина может иметь не только физиологический, но и эмоциональный характер, подчеркнула специалист.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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