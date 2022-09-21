6 самых странных правил, которые не нарушает британская королевская семья

Король или королева всегда начинают есть первыми

Первыми к трапезе всегда приступают король и королева. При этом другим собравшимся покончить с приёмом пищи придётся вместе с ними, так как есть что-то, когда монарх уже насытился, считается нарушением этикета.

Королева Виктория была человеком, который всегда быстро поглощал пищу. Во время её правления многие за столом не успевали приступить к трапезе, так как королева заканчивала есть очень быстро Светлана Грохотова Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям

Это правило этикета, которого придерживаются члены королевской семьи Великобритании, применимо и в повседневной жизни. Человек, принимающий дома гостей, должен первым подать сигнал к приёму пищи: есть нужно медленно, ведь собравшиеся должны попробовать угощения.

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Члены королевской семьи не едят морепродукты в поездках

Во время путешествий королевские особы отказываются от морепродуктов. Обусловлено это соображениями безопасности — морские деликатесы часто являются переносчиками инфекций.

Запрет на тактильный контакт с королём/королевой

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Тактильный контакт с королём или королевой строго запрещён правилами. Именно поэтому Елизавета II даже в солидном возрасте выходила из машины самостоятельно. Ей не подавали руку, потому что прикасаться к монарху нельзя, отметила Грохотова в беседе с "Вечерней Москвой".

Король и королева не дают автографов

Члены королевской семьи могут оставить подпись в памятной книге при посещении каких-либо учреждений, но автографы простолюдинам не раздают. Однако в истории был случай, когда это правило соблюдено не было. "Единственный раз принц Чарльз нарушил это правило. Он дал автограф тяжелобольному человеку, чтобы тот выручил средства для проведения операции".

Члены королевской семьи даже в короткие поездки берут чёрную одежду

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После того как в феврале 1952-го умер отец Елизаветы II Георг VI, появилось ещё одно правило: члены королевской семьи даже в краткосрочные поездки берут чёрную одежду. "В момент его смерти Елизавета находилась в путешествии, не имея при себе траурной одежды. Королева сходила с трапа самолёта в Англии в чёрном пальто, которое ей принесли подданные, однако под верхней одеждой можно было заметить повседневный наряд".

Король и королева не фотографируются с простолюдинами

Королева Елизавета II за 50 лет правления не фотографировалась с простыми людьми, но ведь правила созданы, чтобы их нарушать. Однажды монархиня была запечатлена с Юрием Гагариным. Королева объяснила это тем, что советский космонавт — "неземной" человек.