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21 сентября, 15:00

Ученикам разрешили прикольнуться на фото для пропусков, и вот что из этого вышло

Уже несколько лет подряд средняя школа Северного Фармингтона попадает в новости, но совсем не по той причине, по которой это обычно случается с американскими учебными заведениями...

Дело в том, что руководство школы разрешает ученикам фотографироваться на пропуски в любых костюмах, даже карнавальных. И так каждый сентябрь школьники делятся в "Твиттере" образами, которые придумывали всё лето. Собрали 10 примеров этого года.

"Вы были зарикроллены", — omgcamp2.

Фото © Twitter / omgcamp2

Фото © Twitter / omgcamp2

"Я — Моана", — Kailipickett1.

Фото © Twitter / Kailipickett1

Фото © Twitter / Kailipickett1

"Живые люди игнорируют странное и необычное, а я и сама странная и необычная", — maddielince.

Фото © Twitter / maddielince

Фото © Twitter / maddielince

"Следующий год я буду Мэттом Деймоном", — JackPoirier10.

Фото © Twitter / JackPoirier10

Фото © Twitter / JackPoirier10

"Голодные Игры начинаются!" debrincat_mary.

Фото © Twitter / debrincat_mary

Фото © Twitter / debrincat_mary

"Блондинка на учёбе", — Emilie47964538.

Фото © Twitter / Emilie47964538

Фото © Twitter / Emilie47964538

"Ведь я тоже из семейства Мадригаль", — AshleyTauberr.

Фото © Twitter / AshleyTauberr

Фото © Twitter / AshleyTauberr

"Как тебе такое, Бэтмен?" mainero_sarah.

Фото © Twitter / mainero_sarah

Фото © Twitter / mainero_sarah

"Как вам мой образ Боба Росса", — ja19283746.

Фото © Twitter / ja19283746

Фото © Twitter / ja19283746

"Окей, Google, включи Running Up That Hill Кейт Буш", — oliviaaadaleyy.

Фото © Twitter / oliviaaadaleyy

Фото © Twitter / oliviaaadaleyy

10 очаровательных историй, когда школьники понимали, что учатся у гениальных преподов

10 очаровательных историй, когда школьники понимали, что учатся у гениальных преподов

Обложка ©

Twitter / debrincat_mary, Emilie47964538

Сергей Трофимов

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