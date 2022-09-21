Ученикам разрешили прикольнуться на фото для пропусков, и вот что из этого вышло
Уже несколько лет подряд средняя школа Северного Фармингтона попадает в новости, но совсем не по той причине, по которой это обычно случается с американскими учебными заведениями...
Дело в том, что руководство школы разрешает ученикам фотографироваться на пропуски в любых костюмах, даже карнавальных. И так каждый сентябрь школьники делятся в "Твиттере" образами, которые придумывали всё лето. Собрали 10 примеров этого года.
"Вы были зарикроллены", — omgcamp2.
Фото © Twitter / omgcamp2
"Я — Моана", — Kailipickett1.
Фото © Twitter / Kailipickett1
"Живые люди игнорируют странное и необычное, а я и сама странная и необычная", — maddielince.
Фото © Twitter / maddielince
"Следующий год я буду Мэттом Деймоном", — JackPoirier10.
Фото © Twitter / JackPoirier10
"Голодные Игры начинаются!" — debrincat_mary.
Фото © Twitter / debrincat_mary
"Блондинка на учёбе", — Emilie47964538.
Фото © Twitter / Emilie47964538
"Ведь я тоже из семейства Мадригаль", — AshleyTauberr.
Фото © Twitter / AshleyTauberr
"Как тебе такое, Бэтмен?" — mainero_sarah.
Фото © Twitter / mainero_sarah
"Как вам мой образ Боба Росса", — ja19283746.
Фото © Twitter / ja19283746
"Окей, Google, включи Running Up That Hill Кейт Буш", — oliviaaadaleyy.
Фото © Twitter / oliviaaadaleyy
Twitter / debrincat_mary, Emilie47964538