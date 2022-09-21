Ученикам разрешили прикольнуться на фото для пропусков, и вот что из этого вышло

Дело в том, что руководство школы разрешает ученикам фотографироваться на пропуски в любых костюмах, даже карнавальных. И так каждый сентябрь школьники делятся в "Твиттере" образами, которые придумывали всё лето. Собрали 10 примеров этого года.

"Вы были зарикроллены", — omgcamp2.

Фото © Twitter / omgcamp2

Фото © Twitter / Kailipickett1

"Живые люди игнорируют странное и необычное, а я и сама странная и необычная", — maddielince.

Фото © Twitter / maddielince

"Следующий год я буду Мэттом Деймоном", — JackPoirier10.

Фото © Twitter / JackPoirier10

Фото © Twitter / debrincat_mary

"Блондинка на учёбе", — Emilie47964538.

Фото © Twitter / Emilie47964538

"Ведь я тоже из семейства Мадригаль", — AshleyTauberr.

Фото © Twitter / AshleyTauberr

Фото © Twitter / mainero_sarah

"Как вам мой образ Боба Росса", — ja19283746.

Фото © Twitter / ja19283746

"Окей, Google, включи Running Up That Hill Кейт Буш", — oliviaaadaleyy.