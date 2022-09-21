Адам Левин изменил беременной жене, и теперь на фронтмена Maroon 5 ополчились "любовницы"

Солист популярной группы Maroon 5 изменяет супруге — манекенщице Бехати Принслу, которая беременна третьим ребёнком. Слухи об этом возникли не на пустом месте: несколько дней назад тиктокерша Самнер Стро рассказала о продолжительном романе с женатым музыкантом. Со слов девушки, скриншотами переписки с Адамом она без задней мысли делилась со знакомым, а тот решил продать информацию таблоидам. Тогда Стро решила, что лучше сама во всём признается.

Самнер утверждает, что отношения с Левином длились около года. Себя красотка называет невинной жертвой манипуляций певца. И говорит, что Адам был настолько окрылён любовью, что даже пообещал назвать будущего ребёнка в её честь.

Самнер Стро и Элисон Роуз утверждают, что женатый Адам Левин флиртовал с ними. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sumnerstroh, alyson_rose

Дыма без огня не бывает: фанаты ждали, как на такой слив отреагируют Левин и его жена. Бехати пока хранит молчание, а вот артист признал, что перешёл черту, при этом отрицает роман. "Моя жена и моя семья — это всё, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, было величайшей ошибкой, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не сделаю этого снова. Я беру на себя всю ответственность. Мы пройдём через это. И мы пройдём через это вместе", — написал солист Maroon 5.

Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / adamlevine