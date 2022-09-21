Мечтавшая сменить пол блогерша Даша Корейка избежала мобилизации, отрезав лишнее

21-летняя тиктокерша Даша Корейка (настоящее имя Максим Матвеев) в конце января сообщила подписчикам, что скоро её ждёт ещё одна большая операция. Ранее девушка сделала грудь и феминизацию лица, а теперь решилась на вагинопластику — трансформацию мужского полового члена в женские гениталии.

Операцию по избавлению от мужского полового органа Корейке сделали 19 сентября — за два дня до объявления в России частичной мобилизации. Вагинопластика обошлась тиктокерше в 350 тысяч рублей, Даша неоднократно озвучивала подписчикам эту сумму. Не исключено, что вскоре блогерша покажет, как проходило хирургическое вмешательство. Чтобы увидеть сие действо, фанаты, естественно, должны будут заплатить.

Даша Корейка перебралась в Москву из провинции, где её гнобили за то, что она отличалась от остальных. Блогерша довольно быстро набрала популярность благодаря стримам. Девушка нередко плачет на камеру и ведёт себя очень эмоционально, смакуя подробности жизни в соцсетях. Так, например, в прошлом году Корейка в слезах рассказывала о призыве в армию, утверждая, что была в военкомате, где ей выдали форму. Однако вскоре опубликовала справку о смене пола и радостно сообщила, что отдавать долг Родине не придётся.