Warner Music пытается работать в России после приостановки бизнеса

Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на приостановку бизнеса в связи со спецоперацией РФ на Украине. Об этом пишет британское издание Guardian.

"Наши показатели потокового вещания намного выше, мы также можем выпускать виниловые релизы и предлагаем продвинутую аналитику. Всё готово, и мы хотели бы продемонстрировать это на примерах. Мы хотели бы встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество", — цитирует газета электронное письмо, оказавшееся в её распоряжении.