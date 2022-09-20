Warner Music пытается работать в России после приостановки бизнеса
Руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music продолжает попытки заключить сделки с артистами, несмотря на приостановку бизнеса в связи со спецоперацией РФ на Украине. Об этом пишет британское издание Guardian.
"Наши показатели потокового вещания намного выше, мы также можем выпускать виниловые релизы и предлагаем продвинутую аналитику. Всё готово, и мы хотели бы продемонстрировать это на примерах. Мы хотели бы встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество", — цитирует газета электронное письмо, оказавшееся в её распоряжении.
Этот документ ещё в апреле направил один из топ-менеджеров ADA Russia — российского подразделения Warner Music. Письмо противоречит заявлению Warner Music о приостановке деятельности в России. Неназванный представитель Warner Music заявил газете, что компания сейчас расследует произошедшее. Guardian также получила информацию о том, что российское подразделение французского лейбла звукозаписи Believe после приостановки деятельности в РФ тоже пытается заключить с артистами сделки.
Ранее решение покинуть Россию принял аудиостриминговый сервис Spotify. Sony Pictures приостановила работу в нашей стране ещё в марте. В списке также — разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft.
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