Spotify уходит из России
Компания пошла на такой шаг после тщательного рассмотрения возможных вариантов.
Аудиостриминговый сервис Spotify принял решение покинуть рынок России вслед за рядом западных компаний из-за специальной "Операции Z". Об этом сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-релиз компании.
"После тщательного рассмотрения возможных вариантов в текущих обстоятельствах мы пришли к тяжёлому решению полностью приостановить наше обслуживание в России", — цитирует издание заявление Spotify.
Ранее в ряде российских компаний заявили о расширении производства и готовности заменить продукцию ушедших иностранных брендов отечественными аналогами. Так, завод в Липецкой области намерен расширить производство тапочек и косметики для отелей. В месяц предприятие производит около 700 тысяч единиц обуви. Текстильный комбинат в Бурятии увеличит производство пряжи для российских фабрик. Он работает с отечественным сырьём и поставляет материал для изготовления шапок, шарфов, пледов, перчаток, а также носков и гетр. А в Ленобласти открылся новый завод компании "Молочная культура" для помощи в импортозамещении.
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