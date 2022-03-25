Байден: Против России введены самые тяжёлые карательные санкции в истории
При этом американский лидер заявил, что в будущем за уже введёнными антироссийскими ограничениями последуют новые.
Джо Байден — об антироссийских санкциях. Видео © Twitter / Yurets_V
Президент США Джо Байден заявил, что в отношении России действуют самые тяжёлые во всей мировой истории карательные санкции.
"Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше", — сказал американский лидер при посещении польско-украинской границы, где встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Жешуве и отведал пиццу вместе с солдатами.
Ранее Лайф писал, что США расширили санкции против России и внесли в список 328 депутатов Госдумы. Также под ограничения подпали 48 предприятий, заводов и компаний, связанных с оборонным комплексом РФ.
Twitter / Yurets_V