Байден: Против России введены самые тяжёлые карательные санкции в истории

При этом американский лидер заявил, что в будущем за уже введёнными антироссийскими ограничениями последуют новые.

Джо Байден — об антироссийских санкциях. Видео © Twitter / Yurets_V

Президент США Джо Байден заявил, что в отношении России действуют самые тяжёлые во всей мировой истории карательные санкции.

"Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше", — сказал американский лидер при посещении польско-украинской границы, где встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Жешуве и отведал пиццу вместе с солдатами.