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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 17:09
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Байден: Против России введены самые тяжёлые карательные санкции в истории

При этом американский лидер заявил, что в будущем за уже введёнными антироссийскими ограничениями последуют новые.

Джо Байден — об антироссийских санкциях. Видео © Twitter / Yurets_V

Президент США Джо Байден заявил, что в отношении России действуют самые тяжёлые во всей мировой истории карательные санкции.

"Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше", — сказал американский лидер при посещении польско-украинской границы, где встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Жешуве и отведал пиццу вместе с солдатами.

США и ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России
США и ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России

Ранее Лайф писал, что США расширили санкции против России и внесли в список 328 депутатов Госдумы. Также под ограничения подпали 48 предприятий, заводов и компаний, связанных с оборонным комплексом РФ.

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Twitter / Yurets_V

Николь Вербер
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