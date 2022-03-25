Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Один "твиттерянин" предположил, что угрозы обанкротить и уморить голодом всех торговых партнёров — это часть американского плана.
Заявление президента США Джо Байдена о необходимости жертвы, которую они должны принести в случае отказа от российского газа, вывело из себя некоторых европейских пользователей Twitter.
Американский журналист и автор подкастов Карл Чжа опубликовал у себя в микроблоге отрывок из выступления главы Белого дома с подписью "Отказ от российского газа навредит Европе, но это та цена, которую Байден готов заплатить". Пост набрал несколько сотен комментариев. Один из пользователей даже ответил на это, предположив, что Байден не только готов к тому, чтобы ЕС заплатил эту цену, но и рассчитывает на это. Другой юзер поинтересовался, с какой стати американский президент представляет интересы Европы?
"Американский СПГ не заменит российский газ, а постоянное увеличение стоимости энергии потопит экономику. Лидерам стран ЕС придётся покупать газ за рубли", — добавил ещё один комментатор.
Ещё один твиттерянин предположил, что угрозы обанкротить и уморить голодом всех торговых партнёров — это часть американского плана. Другой подписчик поинтересовался вероятностью того, что Байден будет продавать американский газ ЕС по более низкой цене и американская сторона просто хочет заработать.
Накануне Байден прибыл в Бельгию на саммит лидеров стран НАТО. В ходе мероприятия он сделал ряд заявлений. Хозяин Белого дома признал, что последствия возможного ограничения на поставки российского газа, негативно отразятся на странах Европы. Это высокая цена, но она "обязательна", заявил американский лидер. Помимо этого, президент США подчеркнул, что Украина должна сама решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.